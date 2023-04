Ook Belgen worden nu geëvacueerd uit door bloederig conflict geteisterd Soedan

In Soedan zijn al meerdere dagen bloedige gevechten aan de gang tussen de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) en het leger. — © REUTERS

Na Fransen en Nederlanders worden bij meerdere evacuatie-operaties in Soedan nu ook Belgen geëvacueerd. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) zondag via Twitter. Enkele dagen geleden brak er een bloederig conflict uit in het Afrikaanse land.