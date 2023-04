Auto belandt frontaal tegen zijwand na uitrijden Rupeltunnel: 20-jarige bestuurder overlijdt ter plaatse

Een 20-jarige man uit Boom is zondagochtend om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de A12 in Boom. De bestuurder reed aan het einde van de Rupeltunnel met hoge snelheid tegen de zijwand. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar hulp kon niet meer baten.

Het zware ongeval gebeurde kort na half 6. Bij het uitkomen van de Rupeltunnel, net voor de afrit Boom, verloor de bestuurder van een auto de controle over zijn stuur en belandde frontaal tegen de zijwand naast de snelweg. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse maar hulp kon voor de bestuurder niet meer baten. De 20-jarige uit Boom was wellicht op slag dood. De wagen van het slachtoffer was volledig verhakkeld door de impact.

Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt de juiste omstandigheden van de klap. Bij het uitkomen van de Rupeltunnel zit een oneffenheid in de weg. Bij normale snelheden zorgt dat niet problemen.

Of snelheid mee aan de basis ligt van dit ongeval, wordt verder onderzocht. Getuigen zouden ondertussen wel verklaard hebben dat de man tegen zeer hoge snelheid door de Rupeltunnel is gereden. Dat zou ook te zien zijn op de beelden van de camera’s die in en aan de tunnel hangen.

De politie sloot de A12 af in de richting van Antwerpen een tijdlang af. Het verkeer moest de snelweg voor de Rupeltunnel verlaten en bovengronds, via de N177, omrijden.

Ook in 2016 gebeurde een dodelijk ongeval in de Rupeltunnel en lieten Maxim Feryn (23) en Tuncay Teker (22) het leven. Teker verloor toen de controle over het stuur, mogelijk na een aanrijding met een andere wagen. De andere bestuurder, Giovanni F. uit Willebroek, erkende wel dat hij te snel had gereden, maar betwistte dat hij de wagen van de slachtoffers had aangetikt. Hij werd in beroep veroordeeld tot drie jaar cel en een rijverbod van vijf jaar.

