Twitter creëert verwarring met teruggave blauwe vinkjes aan populaire accounts

Ooit betekende een blauw vinkje bij Twitter dat de account wel degelijk toebehoorde aan de persoon of organisatie die de gebruiker beweerde te zijn. Maar topman Elon Musk, die Twitter vorig jaar overnam, wilde wat na verloop van tijd een statussymbool geworden was, reserveren voor betalende gebruikers. Die wijziging ging donderdag in. Een aantal van de beroemdste mensen ter wereld - zangeres Beyoncé, voetballer Cristiano Ronaldo en paus Franciscus - verloren zo hun vinkje.

Maar zaterdag merkten meerdere gebruikers met meer dan 1 miljoen volgers dat ze hun blauwe vinkje teruggekregen hadden, ook al hebben ze geen abonnementsgeld betaald en willen ze niet verdacht worden van steun aan Musk. Bijvoorbeeld model Chrissy Teigen, die zich er meteen over beklaagde dat ze haar nieuwe vinkje niet opnieuw kon verwijderen. Intussen blijkt dat via een omweg toch mogelijk te zijn.

Twitter heeft over zijn opnieuw aangepaste vinkjesbeleid nog niet gecommuniceerd, waardoor het ook niet duidelijk is hoeveel volgers een account precies moet hebben voor het (opnieuw) een vinkje krijgt. Opvallend is dat ook een aantal overleden gebruikers hun vinkje terugkregen, ook al kunnen zij onmogelijk een betalend abonnement hebben genomen. Dat is het geval voor onder anderen basketbalster Kobe Bryant en acteur Chadwick Boseman, die allebei in 2020 overleden.