Kevin Borlée wordt vierde in zijn eerste 400m van het jaar in Baton Rouge (46.14)

Kevin Borlée is zaterdag op de LSU Alumni Gold track and field meet in Baton Rouge (VS) als vierde geëindigd in zijn eerste 400m race van het jaar. Hij zette een tijd neer van 46.14.

De Brusselaar, wiens persoonlijke record 44.56 is, moest zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Vernon Norwood (44.80), de Brit Matthew Hudson-Smith (45.28) en de Amerikaan Trevor Stewart (45.61). Zijn broer Jonathan, die sinds 2012 het Belgisch record van 44.43 in handen heeft, zette een tijd neer van 46.84 en strandde daarmee op de elfde plaats.

De ervaren tweeling opende vorige week hun seizoen in het Amerikaanse Gainesville. Kevin Borlée werd toen zevende op de 200 m in reeks B met een tijd van 21.29, ver verwijderd van zijn persoonlijk record van 20.72, dat hij behaalde in 2011. Jonathan Borlée werd dertiende op de 400m, met een tijd van 46.48.