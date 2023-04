21 lichamen van sekteleden opgegraven in Kenia: volgelingen moesten van leider vasten “om Jezus te ontmoeten”

In het oosten van Kenia zijn sinds vrijdag al 21 lichamen opgegraven in het kader van een onderzoek naar de dood van aanhangers van een sekte. Ook nu zijn er nog zoekoperaties aan de gang, aldus politiebronnen.

Paul Mackenzie, sekteleider van de ‘Good news international church’ werd vorige week gearresteerd. Hij zou zijn volgelingen gezegd hebben dat ze moesten vasten om “Jezus te ontmoeten”. Op basis van DNA-stalen zullen de onderzoekers nu nagaan of de slachtoffers omgekomen zijn door honger.

Sinds vrijdag werden in totaal 21 lichamen opgegraven nabij kustplaats Malindi, zo verklaarde een politiebron op anonieme basis. De ondiepe graven - er zouden er al 58 gevonden zijn - bevinden zich allemaal in het Shakahola-bos, waar vorige week vijftien leden van de sekte werden gered. Een van de graven zou de lichamen bevatten van vijf leden van dezelfde familie: twee ouders en hun drie kinderen. “We hebben alleen nog maar aan de oppervlakte gegraven, wat duidelijk aangeeft dat we nog meer lichamen zullen vinden.”

De balans werd bevestigd door een andere politiebron, die ook anoniem wilde blijven. Een van de politiebronnen sprak van minstens drie kinderen onder de slachtoffers.

Kenia is een erg religieus land en er zijn al eerdere gevallen geweest waarin mensen naar gevaarlijke, ongereguleerde kerken of sektes werden gelokt.