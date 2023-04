RSCA Futures imponeert, maar grijpt opnieuw naast de zege: “Op deze manier gaan de resultaten wel volgen”

Guillaume Gillet was vrijdag met een piepjong gezelschap afgezakt naar Schiervelde. Zo kreeg met Ismael Baouf een 16-jarige youngster zijn kans als rechtsachter. Een linie hoger mocht ook de één jaar oudere Anas Tajaouart zijn opwachting maken. Baouf werd weggehaald bij Sporting Charleroi en speelde dit seizoen bij de U18. Tajaouart zette zijn eerste pasjes bij Jeunesse Molenbeek, maar doorliep nagenoeg zijn volledige opleiding in Neerpede, waar hij vorig jaar zijn eerste profcontract tekende. “Bij de U18 zit flink wat talent. Het doorschuiven van RSCA Futures naar de A-ploeg bood ruimte om hen al eens te laten proeven”, vertelde Gillet, die de geslaagde Europese invalbeurt van de Ecuadoraanse Future Nilson Angulo in Alkmaar best kon smaken.

© BELGA

Théo Leoni en Lucas Stassin gingen niet mee naar Brussel, waardoor Alonzo Engwanda de aanvoerdersband om de arm kreeg. Ook topschutter Lucas Stassin zat niet in de selectie, waardoor Simion Michez zijn kans kreeg als diepe spits. Het piepjonge paars-wit nam het heft meteen in handen. In tegenstelling tot de vorige wedstrijden liet de RSCA Futures het balbezit dit keer aan de tegenstrever, maar de Brusselse jonkies toonden zich wel doelgerichter. Alleen wrongen Michez en co. alweer de kansen om, zodat paars-wit alweer op een gelijkspel bleef steken.

© BELGA

Gillet: “Je merkt gewoon nog altijd dat de aanpassing aan het seniorenvoetbal tijd en leergeld kost. Al lagen tegen de leeftijdsgenoten van Club NXT de kaarten wel anders. Ik zag enorm veel goesting en honger om te winnen bij de jonkies en dat stemt me tevreden. We boekten een tweede gelijkspel op rij. De resultaten volgen wel als we op deze weg verdergaan.”