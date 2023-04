Ronnie O’Sullivan kijkt uit naar kwartfinale tegen Brecel en looft Belgisch snooker: “Luca wordt steeds beter”

Ronnie O’Sullivan had in de tweede ronde van het WK snooker geen enkele moeite met de Iraniër Hossein Vafaei en stoomde met een 13-2 zege door naar de kwartfinales. Daarin speelt ‘s werelds nummer een volgende week tegen Luca Brecel (WS 10). De Engelsman, die jaagt op een achtste wereldtitel, kijkt erg uit naar het duel en heeft lovende woorden voor zijn komende tegenstander.

“Ik ben blij dat ik door ben. Er volgt nu een nieuwe kans om in het Crucible te spelen tegen een fenomenale speler die een enorm talent heeft. Hij wordt steeds beter”, zegt O’Sullivan in een reactie aan World Snooker Tour.

“Ik ben heel erg te spreken over hoe het snooker in België leeft. En Luca heeft daar een grote rol in gespeeld. Ze hebben Ben Mertens, (Julien) Leclercq, die ik heel graag heb. Het zijn heel sterke spelers. En daar heeft Luca veel verdiensten aan.”

O’Sullivan en Brecel speelden al vier keer tegen elkaar. De Engelsman leidt met 3-1 en won ook hun laatste ontmoeting, begin dit jaar op het Masters-toernooi in Londen (met 6-1). Brecel kon O’Sullivan een keer verslaan, in 2017 op het China Championship.

O’Sullivan en Brecel spelen hun eerste sessie (naar een best-of-25) dinsdag. Woensdag gaat de kwartfinale verder.