Van Quickenborne haalt fel uit naar PS-voorzitter: “Magnette premier? Bespaar me daarvan”

“Magnette premier? Bespaar me daarvan. Met een socialist als premier zou deze regering niets gerealiseerd hebben.” Met die bewoordingen haalt vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) in een interview met De zondag uit naar PS-voorzitter Paul Magnette.

Of Van Quickenborne “één jaar voor de finish” tevreden is over de verwezenlijkingen van de federale regering, vraagt de interviewer. “Ik vind dat de regering een onderscheiding verdient”, zo antwoordt de justitieminister. “We hebben het land op een goede manier door enkele ongeziene crisissen geloodst. Ondanks alle doembeelden zijn er de voorbije twee jaar 200.000 jobs gecreëerd én doen we qua economische groei beter dan andere landen.”

Toch zijn er ook zaken die Van Quickenborne storen. “Zoals het njet van (PS-voorzitter, red.) Paul Magnette. Telkenmale we ambitie tonen, bijvoorbeeld op het vlak van begroting, is hij de man die neen zegt. Dat betreur ik heel erg. Magnette premier? Bespaar me daarvan. Met een socialist als premier zou deze regering niets gerealiseerd hebben.”