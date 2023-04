Remco Evenepoel verrast met hagelwitte broek voor La Doyenne: “Finale is lastiger dan vorig jaar, er zal vroeger oorlog gemaakt worden”

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) is samen met dat andere fenomeen, Tadej Pogacar, de grote favoriet in Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen koos speciaal voor zijn eerste klassieker van het jaar voor een ‘specialleke’. “Ik ben de druk intussen gewoon.”

De wereldkampioen verscheen voor het eerst in een witte broek onder zijn regenboogtrui. “De verrassing van de dag. Ik vind het wel mooi”, lachte het fenomeen voor de start. “Mijn eerste klassieker wilde ik in een wit pak rijden. Ik denk dat dat wel een soort uitstraling geeft. Ik heb niet gedroomd over de finale, neen. Ik heb een goede nachtrust gehad en ik ken de finale al, dus ik hoefde ze niet te rijden in mijn hoofd. De finale is lastiger dan vorig jaar, dus dat zal wel iets veranderen. Er zal vroeger oorlog gemaakt worden, misschien al voor La Redoute. Het lang tussenstuk is eruit en de wegen zijn smaller, wat in het voordeel van de aanvaller is.”

“Ik voel me goed. Het weer is goed: de zon schijnt en de temperatuur zit goed. Hopelijk blijft het zo. Ik las dat er misschien regen komt in de finale, maar het is sowieso beter dan vorige dagen voorspeld werd. Ik sta hier met een mooie trui en met rugnummer 1 aan de start. Ik heb een goeie stage achter de rug gehad, ik zit mooi op schema voor de Giro, dus moet ik hier niet met stress aan het vertrek komen. Ik sta te popelen om eraan te beginnen.Ik ben intussen de druk gewoon, dus ik kan die favorietenrol wel aan. We hopen met het team dat de wedstrijd vroeg openbreekt, want dan wordt het een zware koers.”

