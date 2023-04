Genkenaar Artur Szczepaniak (26) heeft de hoge verwachtingen in de titelkamp tegen Adrian Bartosinski niet kunnen inlossen. Szczepaniak ging in het duel om de eerste plaats in de klasse -77 na drie minuten in de eerste ronde knock-out na een korte slagenwisseling. Een stevige afknapper voor Szczepaniak die uitkijkt naar een nieuwe kamp na de zomer.