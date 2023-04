AAN DE START. Tiesj Benoot: “Hoop dat Remco en Tadej naar elkaar kijken”, Maxim Van Gils wil finale afwachten

Maxim Van Gils: “Kan rekenen op sprint”

“Voor de start zijn Andreas Kron en ik fiftyfifty kopman, maar tijdens de koers kan dat veranderen”, stelt de kopman van Lotto-Dstny. “Kron zal iets vroeger aangaan, want ik kan meer op mijn sprint rekenen. We moeten niet speciaal rond Tadej en Remco koersen. Ze hebben genoeg ploegmaten om vooruit te sturen. Het zal aandacht koersen zijn in de finale.”

Tiesj Benoot: “Hopen dat Tadej en Remco naar elkaar kijken”

“Het is niet plezant dat we meteen twee man kwijt zijn”, verwijst de wisselkopman naar Sam Oomen en Tosh van der Sande die op Covid-19 positief testten. “Ik was verrast, want ze waren ook niet ziek. Het is wat het is, maar het is jammer in deze tijden waar ploegen zo belangrijk zijn. Het is nu sowieso aan UAE Team Emirates en Soudal Quick-Step om de koers te dragen. Daarna zullen de benen wel beslissen, maar het is sowieso zoeken om te anticiperen. Om die twee favorieten te kunnen kloppen, moeten we hopen dat ze naar elkaar kijken. Of ik moe ben? Een beetje (lacht). Ik ben nog goed genoeg om mijn ding te doen vandaag.”

Tom Pidcock: “Remco verandert dynamiek van de wedstrijd”

“Hoeveel kans ik maak? Ik voel me goed. Tadej Pogacar is de favoriet, maar hij is niet onklopbaar. Het is een lange en lastige wedstrijd. Alles kan in een Monument, en de benen zullen alles beslissen. Remco Evenepoel is een stevige toevoeging aan de wedstrijd. Hij zal de dynamiek in deze wedstrijd veranderen.”

© rr

Mohoric wil Pogacar isoleren

Matej Mohoric reed na de Vlaamse klassiekers ook de Waalse. “Ik voel me nog steeds goed, en dit is mijn laatste doel van het voorjaar. We hebben een sterk team. Anticiperen is het codewoord, zodat we Pogacar kunnen isoleren.”