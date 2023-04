Ze doet het zelden, maar Scarlett Johansson blikt nu toch kort terug op haar huwelijk met Ryan Reynolds

Scarlett Johansson praat er gewoonlijk niet over maar toch besloot ze om tijdens de podcast van Gwyneth Paltrow openhartig te spreken over haar beroemde ex. Een huwelijk, dat zelfs Paltrow vergeten was dat het ooit bestaan had.

Paltrow vroeg tijdens haar podcast ‘Goop’ hoe vaak Johansson al getrouwd was. Toen die laatste antwoordde dat dat al drie keer het geval was geweest, antwoordde Paltrow verrast: “Oh ja, dat klopt. Ik was vergeten dat je ooit nog getrouwd was met Ryan Reynolds. Goals.”

Het koppel stapte in 2008 in het huwelijksbootje. “We waren niet erg lang getrouwd”, vertelde de Marvel-actrice waarna ze hem “een goede vent” noemde. In december 2012 kondigde het koppel hun scheiding aan. Iets meer dan zes maanden later, in juli, was de scheiding afgerond.

“Ik romantiseerde het”

Johansson spreekt zelden over dat huwelijk. In Vanity Fair zei ze in 2019 wel dat ze voor de eerste keer trouwde toen ze 23 was. “Ik denk dat ik het huwelijk toen wat romantiseerde”, zei ze toen.

In 2014 trouwde de actrice met journalist Romain Dauriac. Ze kregen samen een dochtertje Rose, voor het huwelijk in 2017 op de klippen liep. In 2017 begon Johansson te daten met Colin Jost van Saturday Night Live, twee jaar later was het stel verloofd. Ze verwelkomden hun zoon Cosmo in 2021.

Reynolds is al meer dan tien jaar samen met Gossip Girl-actrice Blake Lively. Ze begonnen in 2011 met daten en trouwden het jaar daarop op een plantage in South Carolina. Het huwelijksfeest zorgde voor protesten. Het koppel trouwde namelijk op de Boone Hall Plantation in Mount Pleasant, waar negen slaven huizen staan die de naam ‘slave street’ krijgen. Lively en Reynolds hebben samen vier kinderen.