Video van helmcamera toont hoe “Oekraïense Rambo” het in zijn eentje opneemt tegen Russische aanvallers

Op de beelden is te zien hoe de Oekraïner, een aanvoerder die alleen bekendstaat onder zijn strijdnaam Tichyj of “De stille”, door een gebombardeerd veld rent richting een bunker waar enkele van zijn kompanen vastzitten. Eens aangekomen ziet hij dat een van hen overleden is, de andere vijf zitten er roerloos bij. Geteisterd door de hevige gevechten en niet meer in staat hun eigen positie verder te verdedigen. Ze lijken zich neergelegd te hebben bij hun lot.

Dan volgt er een explosie nabij de ingang van de kleine schuilplaats, waarbij een van de soldaten op de grond wordt gegooid. “Leef je nog”, vraagt de soldaat met de helmcamera, waarna de man zijn duim opsteekt.

Ondertussen is via een radiobericht te horen dat er “Orks” (Russische troepen) in de sloot zijn gesprongen. “De sloot naast jullie, maak jullie zo snel mogelijk uit de voeten.”

Omdat de vermoeide soldaten maar traag reageren, neemt “De stille” het initiatief. Hij klimt naar de uitgang van de bunker en ziet Russische aanvallers tot op een paar meter naderen. Ze gooien een granaat, maar die mist net doel. Nog een worp zou het hele team fataal kunnen worden.

“Rot op”

“De stille”, in internationale media ook wel de “Oekraïense Rambo” genoemd, vuurt meteen talloze schoten af op twee Russen en doodt ze binnen enkele seconden. Wat dan volgt, lijkt wel een scène uit een Hollywoodfilm: “Rambo” klimt uit de bunker en probeert - te midden van een Russische kogelregen - een overzicht te krijgen van de situatie. Hij staat open in het veld, maar houdt zijn zenuwen in bedwang en weet nog meer Russen neer te schieten. “Ik heb alle Orks gedood”, roept hij naar zijn kameraden in de bunker. “Kom maar naar buiten en neem je posities in.”

Terwijl hij andere naderende Russen onder vuur blijft nemen, schreeuwt “Rambo” bevelen naar de andere soldaten. “Blijf kalm en spaar je munitie”, luidt het onder meer. Of nog: “Jij bent verantwoordelijk voor de 12 uur-positie.”

Na een paar minuten krijgen de Oekraïners de overhand en roept de aanvoerder naar de vluchtende Russen: “Wat is er aan de hand? Dit veld is van ons, dus rot op!”

Bachmoet

De actie van de Oekraïense Rambo heeft niet alleen het leven van zijn vijf kameraden gered, maar mogelijk ook dat van honderden anderen. De strijd vond namelijk plaats nabij de “Levensweg”, de laatste aanvoerroute voor duizenden Oekraïense soldaten die Bachmoet blijven verdedigen.