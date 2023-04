Voerense den voor Sint-Brigida

Sint-Martens-Voeren-Remersdaal

Op zaterdag 22 april vond in Noorbeek, een Nederlands grensdorp vlakbij Voeren, het 389e Sint Brigida Denhalen plaats. Ieder jaar op de tweede zaterdag na Pasen wordt in het Zuid-Limburgse Noorbeek ter ere van Sint Brigida een den geplant. De grote metershoge dennenboom wordt met veel ceremonieel door de jonkheid (ongetrouwde mannen) van Noorbeek gekapt in het bos in Voeren (Veurs en Rode Bos), afgehaald met prachtige paarden en een wagen en geplaatst voor de kapel van Sint Brigida in Noorbeek.