Turnicoon Simone Biles stapt in huwelijksbootje met NFL-speler Jonathan Owens

De 26-jarige Biles kondigde in februari vorig jaar haar verloving aan met de 27-jarige speler van de Houston Texans.

Simone Biles wordt beschouwd als een van de allerbeste gymnasten uit de geschiedenis. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro won ze vier gouden medailles (waaronder in de allroundcompetitie) en een keer brons (aan de balk). De Amerikaanse was ook de topfavoriete voor de Spelen van Tokio in 2021 maar door mentale problemen kon ze er de torenhoge verwachtingen niet inlossen. Niettemin won Biles nog zilver met het Amerikaanse team en brons aan de balk. Op haar indrukwekkende erelijst prijken onder meer ook negentien wereldtitels waarbij vijf allround.

Biles is ook bekend als een van de spilfiguren in het grote misbruikschandaal rond Larry Nassar, de voormalige arts van de Amerikaanse turnploeg tegen wie ze getuigde. Vorige zomer kreeg de gymnaste uit handen van president Joe Biden de prestigieuze Presidential Medal of Freedom, de hoogste onderscheiding die een burger kan krijgen in de Verenigde Staten.