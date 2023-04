Marokkaanse politie neemt ruim 5 ton hasj in beslag in haven

De Marokkaanse politie heeft zaterdag in de haven van Tanger Med liefst 5,4 ton hasj in beslag genomen. De drugs zaten aan boord van een vrachtwagen met bestemming Spanje, aldus het Directoraat-Generaal voor Nationale Veiligheid (DGSN).

Agenten van de nationale veiligheid en de douane hebben “een poging tot internationale handel in 5 ton en 438 kilo cannabishars verijdeld die zich aan boord van een vrachtwagen voor internationaal goederenvervoer bevond”, aldus het DGSN in een verklaring.

Volgens de eerste elementen van het onderzoek door de gerechtelijke politie van de haven van Tanger Med probeerde de vrachtwagenchauffeur vervalste exportdocumenten te gebruiken toen hij op het punt stond naar Spanje te gaan. De chauffeur, een 45-jarige Marokkaan, werd gearresteerd en in hechtenis genomen.

De drugs, in de vorm van platen, waren verborgen in speciaal ontworpen holtes in de oplegger en het chassis van de vrachtwagen, aldus het DGSN nog.

Marokko is ’s werelds grootste producent van cannabishars, volgens de Verenigde Naties.