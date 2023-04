LeBron James haalt uit met heerlijke dunk en bezorgt Lakers voorsprong tegen Memphis

De Los Angeles Lakers hebben zaterdagavond met 111-101 gewonnen van Memphis. Het was het derde duel tussen beide teams in de eerste ronde van de play-offs. De Californiërs nemen met 2-1 de leiding.

Anthony Davis was goed voor 31 punten en 17 rebounds. NBA’s topschutter aller tijden LeBron James had met 25 punten, 9 rebounds en 5 assists ook een ruim aandeel in de zege. Bij de bezoekers schitterde Ja Morant met 45 punten, 13 assists en 9 rebounds. De vedette van de Grizzlies had de vorige wedstrijd door een handblessure gemist en viel opnieuw uit in het slot van de partij met pijn aan het been.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maandagavond spelen beide ploegen, in LA, voor de vierde keer tegen elkaar. Wie als eerste vier zeges pakt, stoot door naar de halve finale van de Western Conference tegen Sacramento of kampioen Golden State.

Nog in het westen verloren de stadsgenoten van de Lakers, de LA Clippers, met 100-112 van Phoenix ondanks 37 punten van Russell Westbrook. De Suns konden rekenen op hun ‘Big Three’: Kevin Durant (31 punten, 11 rebounds), Devin Booker (30 punten, 9 rebounds) en Chris Paul (19 punten, 9 assists).

Phoenix leidt met 3-1 en kan zich dinsdagavond, mits een overwinning thuis, plaatsen voor de tweede ronde. Daar speelt het waarschijnlijk tegen Denver. De Nuggets staan 3-0 voor tegen Minnesota.

© Getty Images via AFP

In de Eastern Conference verloor Milwaukee, de beste ploeg uit de reguliere competitie, met 121-99 bij Miami. De Bucks moesten opnieuw aan de bak zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo, die in het eerste duel uitviel met rugpijn. Miami profiteerde optimaal maar topschutter Jimmy Butler (30 punten) moest wel vroegtijdig naar de kant na een val in het derde kwart.

De Heat staat in de onderlinge confrontatie 2-1 voor en kan de kloof maandagavond voor eigen publiek trachten te vergroten.