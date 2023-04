Bloedige gevechten laaien op in Soedan: Joe Biden bevestigt evacuatie van Amerikaanse diplomaten

Het Amerikaanse ambassadepersoneel is geëvacueerd uit Soedan, zo bevestigde de Amerikaanse president Joe Biden in de nacht van zaterdag op zondag. De ambassade is daarop gesloten. De mededeling komt volgens The New York times na een dag vol tegenstrijdige berichten over een eventuele evacuatie die door gevechten rondom Khartoem te gevaarlijk leek.

In een verklaring roemt president Biden de “buitengewone inzet” van het diplomatieke personeel. Ook bedankt hij Djibouti, Saudi-Arabië en Ethiopië, die volgens Biden “cruciaal” waren bij de evacuatie. De president kondigt verder aan dat de VS zich “voor zo ver mogelijk” in blijven zetten voor Amerikaanse burgers in Soedan, de ambassade is tot nader order gesloten.

President versus vicepresident

De Amerikaanse evacuatie komt op de achtste dag van bloedige gevechten tussen de paramilitaire groep Rapid Support Forces (RSF) onder leiding van vicepresident Mohamed Hamdan Daglo en het Soedanese leger van generaal en president Abdel Fattah al-Burhan in hoofdstad Khartoem. Daarbij worden ook artillerie, tanks en gevechtsvliegtuigen ingezet.

Vrijdag werd door de strijdende partijen ingestemd met een driedaagse wapenstilstand, maar ooggetuigen meldden aan persbureau AFP dat er zaterdag weer hevig gevochten werd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde vrijdag dat er al meer dan 400 doden vielen. De overlevenden kampen met een tekort aan elektriciteit en voedsel.

Zaterdag was er verwarring over de eventuele evacuatie van Amerikaans ambassadepersoneel, schrijft The New York times. Omdat er gevechten plaatsvonden rond het vliegveld van Khartoem leek een evacuatie afgelopen week onmogelijk. Dat de VS diplomatiek personeel toch weg hebben weten te halen, noemt de krant “een gewaagde zet”.

Wat het vertrek van de Amerikanen betekent voor andere landen is niet duidelijk.