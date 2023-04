Zulte Waregem-spelers mogen bij behoud 500.000 euro verdelen

In makelaarskringen valt te horen dat Zulte Waregem in januari reeds met de spelersgroep rond tafel gaan zitten is om een premie voor het behoud te bespreken. Die bedraagt dus 500.000 euro, zo zeggen diezelfde makelaars. Mochten de Zulte Waregem-spelers en -stafleden slagen in hun opdracht, dan wordt dat bedrag verdeeld via een verdeelsleutel – wie meer bijdroeg, zal meer centen krijgen. Het is dus onmogelijk om in detail te zeggen welk bedrag elk individu zou krijgen, maar het zal toch al snel gaan om 10.000 euro.

Het moet gezegd: ook voor het afspreken van de premie was er nooit een gebrek aan motivatie bij Zulte Waregem. De fusieclub kende veel pech met blessures en had sowieso al niet de meest kwalitatieve kern.

Zulte Waregem moet zelf winnen van Cercle Brugge én hopen dat Eupen niet wint op Club Brugge. Enkel dan speelt het volgend seizoen nog op het hoogste niveau.

