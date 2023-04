Kangoeroes Mechelen opent poort naar titel bij dames

De eerste wedstrijd van de finale van de play-offs in Top Division Women (eerste klasse vrouwen) bracht een verdiende overwinning voor Kangoeroes Mechelen in Castors Braine. Als de Mechelse dames woensdag in de eigen Winketkaai zegevieren is een tweede opeenvolgende titel een feit. Kangoeroes Mechelen veroverde deze campagne ook al voor de tweede keer op een rij de Belgische Cup. Een eventuele belle in deze best of three is op zaterdag 29 april en opnieuw in de Mechelse Winketkaai.

Door toedoen van de Chileense center Ziomara Morrison nam Kangoeroes Mechelen in Castors Braine onmiddellijk het initiatief: 4-10. Ook de Amerikaanse Morgan Bertsch was op de afspraak en na het eerste kwart hadden de Maneblussers al een 11-22 bonus op zak. Het tweede kwart was voor Castors Braine. Ondanks driepunters van de Poolse Amalia Rembiszewska pakte de Waals-Brabantse ploeg met een remonte uit. Mirian Uro-Nilie was de aanstoker van de comeback: 17-29 en 31-37 halfweg. Onmiddellijk in het derde kwart vond Castors Braine bij 35-37 de aansluiting. Kangoeroes Mechelen liet niet begaan en Laure Resimont dropte twee belangrijke bommen: 39-47. Het vat was af bij Castors Braine. Een sterk spelend Kangoeroes Mechelen liep via Morgan Bertsch opnieuw weg naar een 48-58 tussenstand. In het slotkwart bleef Kangoeroes Mechelen via de met het double-double uitpakkende duo Ziomara Morrison (22 punten, 16 rebounds) en Lisa Berkani (11 punten, 11 assists), Morgan Bertsch (24 punten) en Agnes Rembiszewska (17 punten) indruk maken. Vanuit een scherpe defense ging het naar een twintiger (51-71) en lag de match meteen in een beslissende plooi. Woensdag kan Kangoeroes Mechelen het in de eigen dus Winketkaai afmaken.

Castors Braine-Kangoeroes Mechelen 60-77

Kwarts: 11-22, 20-15, 17-21, 12-19

Castors Braine: Kroselj 3, Leblon 5, Tadic 12, Lelik 10, Uro-Nilie17, Marblie 2, Lindstrom 2, Devos 1, Fogg 8,

Kangoeroes Mechelen: Van Gils 0, Courthiau 0, Morrison 11, Kibedi 0, Resimont 14, Pauwels 0, Nauwelaers 0, Bruyndoncx 0, Rembiszewska 17, Bertsch 24, Berkani 11