Thibaut “Must See TV” Vervoort kent schitterend debuut voor Chinese Futian

Met een knalprestatie vierde Thibaut Vervoort zijn debuut bij het Chinese Futian. “Must See TV” Vervoort was de bezieler van de twee overwinningen van Futian op de 3X3 Ulaanbaatar (Mongolië) Super Quest. Ook TOPdesk Antwerp was in het openingsweekend van de 3X3 World Tour op de afspraak. De Sinjoren bereikten ook met een 2 op 2 de kwartfinale van de Super Quest in het Zwitserse Lausanne.

Thibaut Vervoort verliet vorig jaar Team Antwerp en tekende een profcontract bij het Chinese Futian. Futian staat 14de op de worldranking en telt naast Vervoort nog twee Chinese spelers en de Nederlander Dimeo van der Horst. Op het openingsweekend van de 3X3 World Tour won Futian op de Ulaanbaatar Super Quest in Mongolië zijn twee groepswedstrijden in poule C. Thibaut Vervoort was weer hot en leidde met zes punten Futian naar 21-15 winst tegen Seognam (Korea) en met 8 punten en 8 rebounds naar een 17-14 overwinning tegen Saitama (Japan). “Uiteraard was het na een oefentoernooi in Thailand en enkele stages nog wat zoeken. Het liep evenwel lekker en hopelijk kunnen we vandaag verder doorstoten. We werken de kwartfinale tegen Amgalan (Mongolië) af.Ook TOPDesk Antwerp naar kwartfinale in Lausanne Ook de ex-ploeg van Thibaut Vervoort, TOPdesk Antwerp kende een prachtige start van de World Tour. TOPdesk Antwerp, de nummer 5 van de wereld, won zijn twee groepswedstrijden op de 3X3 Super Quest in het Zwitserse Lausanne en in poule A: 21-7 tegen Boekarest (Roemenië) en 21-8 tegen het Franse Ermont. Tweemaal was Dennis “The Menace” Donkor met negen punten de Antwerpse topschutter. Vandaag volgt de kwartfinale tegen het Spaanse Barcelona. De winnaars van de 3X3 Super Quests toernooien in Ulaanbaatar en Lausanne zijn geplaatst voor de 3X3 World Tour event in Manila (Filipijnen) en op 20 en 21 mei.