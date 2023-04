Was Cleopatra zwart? Netflix pookt discussie over huidskleur van Egyptische koningin op

Een nieuwe Netflixdocumentaire stelt Cleopatra als zwarte vrouw voor en dat valt in Egypte niet in goede aarde. Een advocaat heeft een procedure opgestart om de uitzending te verhinderen.

De controverse is gebaseerd op de trailer van het nieuwe seizoen van de Netflix-reeks African queens. Die zal volledig draaien rond Cleopatra, de legendarische Egyptische koningin uit de oudheid.

Voor de rol van Cleopatra is de zwarte actrice Adele James gekozen en dat strookt volgens Egyptische specialisten niet met de waarheid. Ook de archeoloog Zahi Hawass, een autoriteit van de Egyptologie, moeide zich in de discussie. “Cleopatra was Grieks en ze leek op de koninginnen en prinsessen van Macedonië”, zo vatte hij de algemene consensus samen.

African queens brengt verhalen over minder bekende zwarte koningen en koninginnen. Volgens Jada Pinkett Smith, de vertelstem van de docu, ligt de keuze voor Cleopatra voor de hand. Ze ziet er een knipoog in “naar de eeuwenlange discussie over het ras van de heerseres”.

Hawass riep zijn landgenoten op om tegen de reeks te protesteren. Dat lijkt te lukken. De advocaat Mahmoud Al-Semari wil alvast verhinderen dat de serie, die gepland is voor 10 mei, wordt uitgezonden in Egypte. Hij diende een klacht in omdat Netflix “de Egyptische identiteit wil uitwissen”. De streamingdienst schendt de mediawetten in zijn land, vindt hij.

Anachronistisch

Cleopatra was het laatste lid van de dynastie van Ptolemaeus die over Egypte regeerde na 5.000 jaar faraonische heerschappij. Haar regeerperiode duurde 21 jaar, voor zij zich in 30 voor Christus van het leven benam.

Hypotheses dat ze een zwarte huidskleur had, doken in het verleden al op. In 2009 speculeerde een BBC-documentaire over haar gedeeltelijk Noord-Afrikaanse afkomst. Maar het debat heeft ook iets anachronistisch, zo vinden specialisten. “Als we historisch correct willen zijn, moeten we begrijpen hoe oude volkeren hun etniciteiten zagen, in plaats van onze eigen opvattingen te veralgemenen”, zei Rebecca Futo Kennedy, docente klassieke talen aan Denison University, aan Time.

Adele James kreeg intussen al beledigende opmerkingen binnen. “Als de casting je niet bevalt, kijk dan niet”, postte ze op Twitter. (gvds)