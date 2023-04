Actrice Shannen Doherty kondigt na 11 jaar huwelijk scheiding aan

“De enige mensen die het verdienen om in je leven te zijn, zijn degenen die je met liefde, vriendelijkheid en totaal respect behandelen”, schreef de Charmed-actrice op 21 april op Instagram. Het is niet duidelijk of de actrice verwees naar haar relatiebreuk maar Doherty’s vriendin Sarah Michelle Gellar gaf als commentaar: “Ik denk dat je dan voor altijd in mijn leven bent.”

In 2011 trouwden Doherty en Kurt Iswarienko. Vier jaar later hoorde de ster dat ze borstkanker had, in 2017 ging ze in remissie. Maar begin 2020 kondigde Doherty aan dat de kanker was teruggekeerd, deze keer ging het om een stadium 4 kanker.

“Mijn man zegt dat je nooit zou weten dat ik kanker heb,” zei Doherty in een interview met People in 2021. “Ik klaag nooit echt. Ik praat er niet echt over. Het hoort op dit moment bij het leven.”

De “Heathers” ster was eerder getrouwd met Ashley Hamilton van 1993 tot 1994, en Rick Salomon van 2002 tot 2003. Doherty en Iswarienko hebben geen kinderen samen.