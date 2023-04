Kopecky en Bossuyt veroveren winst in ploegkoers Nations Cup en doen prima zaak voor Parijs 2024

Op de derde dag van de slotmanche van de Nations Cup baanwielrennen in het Canadese Milton hebben wereldkampioenen Lotte Kopecky en Shari Bossuyt de ploegkoers gewonnen. Nicky Degrendele viel net naast het podium in het sprinttoernooi.

Kopecky en Bossuyt veroverden in de ploegkoers van Milton onderweg al veel punten tijdens de tussensprints, en verzekerden zich met een tweede plaats aan de finish van de overwinning. Kopecky/Bossuyt haalden het met 53 punten, negen meer dan de nummers 2, de sterke Britse vrouwen Katie Archibald/Neah Evans. Daarmee deden de twee Belgische rensters waarvoor ze na hun klassiek voorjaar naar Canada waren afgereisd: veel punten veroveren met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen 2024 in Parijs. De manches van de Nations Cup wegen daarin zwaar door.

Ook voormalig keirinwereldkampioene Nicky Degrendele deed het zaterdag uitstekend in het sprinttoernooi van Milton. De West-Vlaamse wist door te stoten naar de kleine finale voor de bronzen medaille, maar werd daarin in twee heats geklopt door de Mexicaanse Luz Gaxiola. Degrendele finishte daardoor als vierde op 30 deelneemsters. Winst ging naar de Canadese Kelsey Mitchell, die in de grote finale de Colombiaanse Martha Bayona wist te kloppen.

De Nations Cup baanwielrennen in Milton eindigt zondag. Op de slotdag komt Kopecky nog in actie in het omnium, ook een olympisch nummer.