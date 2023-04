Mathieu van der Poel blij als een kind met zijn Lamborghini Urus S: “Wees gerust, racen op vier wielen doe ik alleen op een circuit”

Mathieu van der Poel werd zaterdag betrapt met een motortje. En wat voor een. Een waar hij een topsnelheid van 305 km per uur mee haalt en in nauwelijks 3,5 seconden vanuit surplace tot 100 km per uur geraakt. Lamborghini Urus S heet het nieuwe speeltje van de veelwinnaar op de fiets. “Wees gerust. Als ik er al eens mee wil doortrekken, ga ik naar Zolder of Francorchamps. In Schilde en op andere Vlaamse wegen hou ik me netjes aan de snelheidslimieten”, belooft van der Poel.

De winnaar van Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix vertrekt deze week naar Spanje en vervolgens Frankrijk om na een bijzonder geslaagd voorjaar hoogtemeters te maken met het oog op een sterke Ronde van Zwitserland en een betere Tour de France dan die van vorig jaar. Maar eerst maakte hij graag even tijd om in Wommelgem nog een titel toe te voegen aan zijn rijk palmares: die van ambassadeur van Lamborghini Antwerp, het in 2021 geopende en enige Vlaamse verkooppunt van de Italiaanse fabrikant van snelle sportwagens.

Mathieu van der Poel aanvaardt wat graag het ambassadeurschap en bijhorende ‘verplichting’ om met de gloednieuwe Urus S rond te bollen van zijn vrienden Erik Michiels (r) en Benny Peeraer (l) van Lamborghni Antwerp. — © Wim Kempenaers

Volgens Lamborghini Antwerp-directeur Erik Michiels staat MVDP voor ‘gedrevenheid, ongeëvenaarde winnaarsmentaliteit en grensverleggende prestaties’. Laat dat nu net de eigenschappen zijn waarmee Lamborghini zijn nieuwste model de Urus S (sport) in de markt zet. Nieuw kost die normaal 300.000 euro. Mathieu van der Poel mag er minstens een jaar gratis mee rondrijden. Met dank ook aan zijn vriendin Roxanne, die als ex-medewerker van Erik Michiels bij het overkoepelend bedrijf D’Ieteren, het pad effende. Ze mag er van haar bekende levenspartner overigens ook gerust boodschappen mee doen.

Bewust geen opvallende kleur

“Dit voelt toch specialer dan een nieuwe racefiets uittesten”, bekent de zichtbaar gelukkige nieuwe gebruiker van de bolide. Hij kan er zijn ogen nauwelijks van af houden en is blij als een klein kind wanneer hij achter het stuur mag plaatsnemen. Het had nochtans nog blitzer gekund als de wagen in een felle kleur was gespoten in de plaats van het donker grijs.

“Ik vind het wel stijlvol zo. Ik wil liever niet te erg opvallen. Dat is ook de reden waarom er geen slogans of foto’s op het koetswerk zijn gespoten. De gepersonaliseerde nummerplaat ‘I MVDP I’ ga ik wel gebruiken. Op m’n wielertruitjes zal er ook geen spoor zijn van Lamborghini. Daar blijven alleen de namen van onze teamsponsors staan: Alpecin en Deceuninck.”

De kleur is onopvallend, maar aan de nummerplaat kan je wel merken wie er achter het stuur zit van deze grijze Lamborghini. Al mag ook Roxanne ermee de baan op. — © JAA

Tom Boonen

Mathieu van der Poel is aardig op weg om een even mooie loopbaan bij elkaar te fietsen als Tom Boonen. Maar in de slipstream van diens autocarrière wil MVDP niet terechtkomen. In 2007 reed Boonen zijn knalgele Lamborghini Murciélago in de prak. “Ik race ook wel graag en behaalde zelfs de nodige licenties om op de Belgische circuits te mogen rijden. Goed mogelijk dat ik m’n nieuwe wagen daar wel eens zal uittesten. Maar op de openbare weg hou ik me strikt aan de verkeersregels. Of ik net als Tom ook een overstap naar de autosport zal maken, is nog lang niet aan de orde.”

Volgens Erik Michiels van Lamborghini, die MVDP al enkele keren zag racen, zelfs op ijs in Finland, heeft de in Schilde wonende Nederlander zeker talent op vier wielen. “Als je ziet hoe Mathieu bochten aansnijdt en goed zijn rijlijnen weet te kiezen, dicht ik hem veel kans op succes toe in de autosport”, stelt zijn jarenlange vriend en nieuwe sponsor.

Luik-Bastenaken-Luik

De elegantie van Italiaanse sportwagens en de gedeelde waarden van een topsporter en een exclusief automerk, beheersten de gesprekken in de showroom langs de goed gekozen lanceringsplek van de samenwerking: de Autolei. Toch wilde MVDP op onze vraag nog even zijn pronostiek kwijt voor Luik-Bastenaken-Luik, de klassieker die hij dus thuis voor televisie in ’s-Gravenwezel of via de autoradio van zijn nieuwe Lamborghini Urus S zal volgen.

“Remco (Evenepoel) zal ongetwijfeld sterk voor de dag komen, maar ik geef Tadej (Pocacar) misschien nog iets meer kans omdat die de voorbije weken heeft kunnen wennen aan het slechte weer dat ze ook voor zondag voorspellen”, vermoedt de renner die zelf in 2020 bij zijn voorlopig enige deelname aan de Waalse klassieker zesde eindigde.

Wie dezelfde wagen wil als Mathieu van der Poel, zal geduld moeten oefenen. Alle Lamborghinis Urus S die van de band rollen, zijn tot en met eind 2024 allemaal al gereserveerd.

Mathieu van der Poel: nu ook ambassadeur van Lamborghini Antwerp. — © Wim Kempenaers