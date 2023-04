Oprah Winfrey onder vuur voor bouw van muur rond haar landgoed

Bron: The New York Post

The New York Post noemt het “het mysterie van Montecito”. Want niemand weet of Oprah Winfrey toestemming heeft gegeven voor de bouw van de muur die haar perceel moet beschermen. Wel is er een vergunning aangevraagd door Jimenez Nursery, een bedrijf uit California, om op Winfrey’s adres een muur te bouwen.

Volgens sommige bewoners zou het muurtje er helaas voor kunnen zorgden dat water omgeleid kan worden naar andere eigendommen en die dus kan aantasten. De vraag is ook of de muur stand zal houden bij de volgende zware regenbui. Want de buurt werd al verschillende keren overspoeld door water bij grote regenbuien.

Volgens plaatselijk nieuwsagentschap Noozhawk zou er op video’s te zien zijn hoe rotsblokken met een kraan vanaf Winfrey’s landgoed in de rivier werden neergelaten. Op de vergunningsaanvraag zou te lezen zijn dat het de bedoeling was om keien te plaatsen langs de oever die eerder geërodeerd en weggespoeld waren. Ook zou er een aanvraag geweest zijn voor een “gelijkwaardige” constructie na de stortbui van 9 januari.

De buren zouden contact hebben opgenomen met Winfrey en hun bezorgdheid hebben geuit over de angst dat het water hierdoor bij hen kan terechtkomen.