Keye van der Vuurst en Nikola Jovanovic bezorgen Oostende ticket voor de halve finales

In een leuke pot basket, waarin Aris Leeuwarden tot de rust (44-53) de schade onder de tien punten hield, heeft Filou Oostende een nieuwe overwinning geboekt. De zevende zege van de Zeekapiteins in Elite Gold, 78-97 in Friesland, geeft hen garantie over een rechtstreeks ticket voor de halve finales.

Oostende opende de match het best (8-13) maar na het initiële kwart bleef de voorsprong beperkt tot twee eenheden: 21-23. In een offensief gericht tweede matchdeel sprintten de Friezen eerst naar een 32-27-voorsprong. Oostende nam de leiding aan 34-35 over en stapte met een 44-53-voorsprong naar de kleedkamer.

De Gjergja-discipelen beukten vroeg in het derde wedstrijdschuifje naar een 46-63-verschil. Daarmee lag de match in zijn definitieve plooi. Na de 62-75-tussenstand aan het halfuur overschreed Oostende aan 76-97 de twintiger-grens.

Nikola Jovanovic was met 20 punten (7 op 8 tweepunters en 6 op 8 vrijworpen) aan 87,5 % de topschutter van de West-Vlamingen. Met bijna een double-double leidde Keye van der Vuurst (15 punten aan 85 %, 9 assists en 2 rebounds) de Oostendenaars in Friesland naar een 78-97-overwinning. Daarmee is Filou Oostende zeker van een rechtstreeks ticket met thuisvoordeel in de halve finales in de nationale play-offs.