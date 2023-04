Bart Swings buigt in eerste pistewedstrijd als skeeleraar voor Colombiaan

Bart Swings was zaterdag in zijn eerste finale van het seizoen op de piste goed weg, maar hij moest ervaren dat een Zuid-Amerikaanse tegenstander al maanden op de skeelers staat. De Colombiaan Andres Felipe Gomez won de puntenkoers over tien kilometer in het Duitse plaatsje Geisingen.

De eerste twee punten waren voor Swings, met in zijn spoor een puntje voor Jason Suttels. Daarna volgde een ontsnapping, geleid door de Zwitser Livio Wenger, waarvoor de twee Belgen pasten. Gomez ging wel mee en verwierf in het middendeel van de race zoveel punten dat hij onbereikbaar was.

De Colombiaan, die ook vorig jaar in Geisingen zegevierde, verwees de Fransman Timothy Loubineaud naar de tweede en Wenger naar de derde plaats. Swings haalde in de laatste sprint nog twee punten en werd vierde. Een uur later moest Suttels aantreden voor de 200 meter met vliegende start, die hem de zesde plek opleverde. De Fransman Ivan Sivlier won.

Op de eerste finaledag van de Europese bekerwedstrijden was er een tweede plaats op de puntenkoers voor junior Tom Mulder, een clubgenoot van Swings in Leuven. Mulder komt echter uit voor Nederland. Bij de meisjes eindigde Jorun Geerts als zesde in de puntenkoers.