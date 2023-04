Philadelphia heeft ticket voor tweede ronde NBA play-offs beet

© USA TODAY Sports via Reuters Con

Philadelphia heeft zaterdag een vierde zege geboekt tegen Brooklyn (88-96) en stoot zo door naar de halve finales van de Eastern Conference in de NBA-play-offs.

Zonder vedette Joel Embiid (knie) konden de Sixers rekenen op Tobias Harris (25 ptn, 12 rebounds) en James Harden (17 ptn, 11 assists, 8 rbds) om de Nets uit te schakelen. Tyrese Maxey was goed voor 16 punten en Paul Reed lukte een double-double (10 ptn, 15 rbds) voor de Sixers.

Het is de eerste ‘sweep’ voor Philadelphia (overwinning in de play-offs zonder een match te verliezen) sinds 1991, en de eerste in een best-of-seven sinds 1985.

De Sixers spelen in de volgende ronde tegen de winnaar van het duel tussen Boston en Atlanta. De Celtics leiden met 2-1.