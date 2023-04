De Challenger Pro League is één en al plezier: gemiste panenka, dribbel à la Maradona, een Hazard-goal en twee keer Mbokani

RWD Molenbeek en SK Beveren geven elkaar geen duimbreed toe in de titelstrijd. Beide ploegen lieten zaterdagavond op de achtste speeldag van de promotieplay-offs in de Challenger Pro League overwinningen optekenen. RWDM legde Lierse Kempenzonen met 0-3 over de knie, terwijl Beveren Beerschot huiswaarts stuurde met 3-0.