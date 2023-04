13% te snel bij controles in PZ Tongeren/Herstappe

Tongeren

363 bestuurders (13%) van de bestuurders is bij de flitsmarathon geflitst in de PZ Tongeren/Herstappe. Er werd gecontroleerd tussen vrijdag 6 uur en zaterdag 4 uur. In totaal passeerden 2.718 voertuigen de camera.

De hoogste gemeten snelheden was 125 km/uuur waar slechts 70 km/uur is toegestaan. mm