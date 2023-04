Patro Eisden beukt met bravoure poort naar 1B open: “Wij zijn de beste ploeg van de reeks”

Waar iedereen vooraf dacht dat Francs Borains, na de forfaitnederlaag in de heenronde, zaterdagavond zijn vel duur zou verkopen en proberen het promotiefeest van Patro nog wat uit te stellen, beslisten de mannen van coach Stijnen er anders over.

Midden eerste helft legden Ferber en Bentayeb met drie treffers de wedstrijd al in de juiste plooi. Zo kon het promotiefeest nog voor de rust al beginnen opborrelen. Na rust dikte Renson nog aan en was het wachtten op het eindsignaal om het feest met vuurwerk en bubbels in hang te zetten. Patro speelt volgend seizoen in de Challenger Pro League dat is na zaterdagavond nu eindelijk al zeker.

© Dick Demey

Ongewone 1-0

Francs Borains startte scherp aan de wedstrijd met een eerste kans voor Lavie op aangeven van Chevallier, maar Belin reageerde alert. Patro reageerde met pogingen van Ferber, Gueroui en Verburgh, die allen precisie misten. De bezoekende defensie kwam na een kwartier alsmaar meer onder druk.

Dat ondervond doelman Saussez ook stilaan. Bij een doeltrap maakte hij plots een kritieke fout door tweemaal de bal te toucheren. De lijnrechter merkte het op, scheidsrechter Van de Velde bestrafte het. Patro kreeg een vrije trap op de ronde van de kleine strafschopzone. Hoewel heel Francs Borains had postgevat op de lijn in het doel vond Ferber na een tikje van Kis toch een gaatje in de groenzwarte muur: 1-0.

© Dick Demey

Twee keer Bentayeb

De Henegouwers waren na deze opdoffer behoorlijk aangeslagen en dat gaf Patro de kans om door te drukken. Op een verre inworp kreeg Bentayeb in eerste instantie de bal niet onder controle, maar hij kreeg een tweede kans die hij van dichtbij binnen knalde: 2-0. Bentayeb, die zaterdagavond de geschorste Sam Bruce verving, ging prompt door. Enkele minuten later liet hij zijn twee bewakers in de wind staan om alleen op Saussez af te stormen en laag in de hoek te mikken: 3-0.

Patro ging dus op rozen de rust in, maar de coach van Francs Borains had nog een plannetje om alsnog terug te slaan. Tevergeefs, want al in de eerste minuut van de tweede helft dikte Renson op vrijschop van Bounou nog aan: 4-0. Het leek erop dat Patro, net als in de heenwedstrijd, weer op weg was Francs Borains een forfaitscore aan te smeren, maar een kopbal van Corstjens en een schot van Ferber gingen nipt naast.

© Dick Demey

Bouchez zorgt voor opflakkering

Op het uur dan toch nog een korte opflakkering bij de bezoekers nadat voorzitter Georges Louis Bouchez onder aan de omheining opdook. Chevalier en Laurent kregen de kans op een eerreddende treffer, maar daar dacht doelman Belin anders over. Patro speelde de wedstrijd probleemloos uit, waarna het promotiefeest losbarstte. “Wij zijn de beste ploeg van de reeks”, klonk de trotse trainer Stijn Stijnen achteraf. Zijn team promoveert nu naar de Challenger Pro League, dat is nu wel zeker.

PATRO: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Gueroui, Verburgh, Bamona (85’ Mehanovic), Ferber (74’ Bammens), Bounou, Bentayeb (81’ Valcke).

FRANCS BORAINS: Saussez, Fuakala (77’ Vannoye), Boulenger, Itrak, Deschyver, Diallo (70’ Arib), Lavie, Mohammed, Chaabi (70’ Pinto), Mpati, Chevalier (77’ Grisez).

DOELPUNTEN: 22’ Ferber 1-0, 32’ en 38’ Bentayeb 2-0 en 3-0, 46’ Renson 4-0.

GELE KAARTEN: Fuakala, Saussez, Gueroui, Renson, Kis.

SCHEIDSRECHTER: Van de Velde.

TOESCHOUWERS: 3000.