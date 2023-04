Bejaarde bestuurder rijdt in op menigte in noorden van Frankrijk: elf mensen door hulpdiensten opgevangen, onder wie één kind

In de Pas-de-Calais in Noord Frankrijk waren voorbijgangers druk in de weer met het 36ste Internationale Vliegerfestival toen plots een auto de menigte inreed in de rue du Docteur Victor-Ménard in Berck-sur-Mer.

Één kind zou in shock zijn en werd ook opgevangen door de hulpdiensten, tien anderen raakten gewond. Vier van hen raakten zwaargewond, het gaat om vier vrouwen van 40, 52, 75 en 82 jaar, aldus de brandweer. Twee van hen zijn per helikopter naar het universitair ziekenhuis in Lille vervoerd en de anderen naar het ziekenhuis in Rang-du-Fliers.

De bestuurder is een bejaarde die de controle over zijn voertuig verloor. Hij reed “met lage snelheid”, aldus de prefectuur van Pas-de-Calais. “Het is helemaal niet opzettelijk, de elementen die naar ons terugkomen wijzen op een ongeluk”, zei ze tegen AFP.

Het festival in Berck brengt elk jaar honderdduizenden toeschouwers uit de hele wereld samen. Het festival wordt georganiseerd door de stad.