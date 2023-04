“Eerst opklaringen, in de loop van de namiddag regen of buien”

Zondag is het eerst droog met een aantal opklaringen. De temperatuur loopt onder die opklaringen op naar waardes rond 15 graden of mogelijk nog wat meer. Dat is vooral afhankelijk van de timing van wolken- en regenzones.

In de loop van de namiddag neemt overal de kans op regen of buien toe, al zou het regionaal tot na 15 uur kunnen droog blijven. In de vooravond kunnen de buien intenser worden maar de kans op onweer is klein.

Gedurende een groot deel van de dag waait de wind aan gemiddeld 4 Beaufort. In de vooravond kan er tijdelijk 5 Beaufort uit het zuidwesten komen te staan. In het tweede deel van de avond wordt het wat rustiger.

In de nacht naar maandag wordt het niet kouder dan een graad of 7.

Bekijk hier het weer van de komende dagen.