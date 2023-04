VIDEO. Nederlands voetbal alweer in slecht daglicht: partij in Eredivisie gestaakt nadat lijnrechter bekogeld wordt

De beelden:

Het is zo al de derde keer op drie weken tijd dat het Nederlands voetbal om de foute redenen het nieuws haalt. In de bekeroverwinning van Ajax tegen Feyenoord moest de wedstrijd ook even gestaakt worden nadat Ajax-speler Davy Klaassen een aansteker tegen het hoofd kreeg en verzorgd moest worden. Onlangs werd de partij tussen NAC Breda en Willem II vroegtijdig afgefloten na wangedrag van supporters.

Nieuwe regels

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) greep na de tumultueuze halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en Ajax meteen in. De scheidsrechter zal een wedstrijd in de toekomst meteen definitief staken als een voetballer of ref wordt geraakt door een voorwerp dat door toeschouwers is gegooid. De wedstrijd wordt ook niet meer hervat als een toeschouwer het veld betreedt en spelers of de arbitrage aanvalt.

© Getty Images

Als er alleen voorwerpen op het veld worden gegooid en niemand geraakt is, dan besluit de scheidsrechter voortaan het spel stil te leggen en gaan beide teams naar de kleedkamers. De ref staakt het duel alsnog definitief als er na de hervatting weer voorwerpen vanaf de tribunes op het veld belanden. De scheidsrechter legt voortaan het spel stil als een toeschouwer het veld opkomt zonder iemand aan te vallen. Hij staakt het duel definitief als er voor de tweede keer in de wedstrijd een ‘fan’ het veld opkomt. “Door deze stappen halen potentiële daders het hopelijk niet langer in hun hoofd om de hoofdrolspelers op het veld te belagen. Daar zijn we helemaal klaar mee”, liet directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen weten.

Toeschouwers riskeren een stadionverbod van 9 tot 36 maanden als ze voorwerpen of vloeistoffen op het veld gooien. Voor het beledigen van personen staat een stadionverbod van maximaal 9 maanden. Het afsteken van vuurwerk kan worden bestraft met een stadionverbod van 18 maanden. Fans zijn na een derde stadionverbod nooit meer welkom in een stadion.