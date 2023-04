PSV-fenomeen Xavi Simons kijkt uit naar clash met aartsrivaal Ajax: “Ik vind het mooi als ze me uitfluiten”

De revelatie van dit Eredivisie-seizoen is Xavi Simons. De PSV’er, die gisteren zijn twintigste verjaardag vierde en morgen met zijn club de eerste van de twee opeenvolgende toppers tegen Ajax speelt, spot in zijn eerste volledige seizoen als eerste elftal-speler met alle voetbalwetten en verbaast vriend en vijand met zijn professionaliteit en gedrevenheid. In de aanloop naar de ontknoping van het seizoen spreekt Simons over zijn drijfveren, dromen en houvast in het leven.