Ruslan (20) verloor zijn beide benen op 21 december. Hij is vastberaden om weer naar het front te gaan. — © Michael Palinchak

Op slechte dagen vallen aan het front bij Bachmoet tot tweehonderd Oekraïense gewonden. Velen keren na hun revalidatie terug naar het front, met of zonder been. “Ik heb zoveel mannen rond me zien doodbloeden.”