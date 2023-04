VIDEO. IJzingwekkend moment in Kroatische rittenkoers: vrouw steekt vlak voor doorkomst renners doodleuk over

Gregor Matija Cerne (mebloJOGI Pro-concrete) schreef zaterdag de Belgrade Banjaluka (2.2) op zijn naam, een vierdaagse rittenkoers in Kroatië. De Sloveen werd tweede in de slotrit en pakte zo in extremis de eindzege. Vrijdag deed zich in Kroatië een ijzingwekkend tafereel voor. Enkele vluchters - waaronder Astana-renner Davide Tonaetti - kwamen ei zo na ten val toen een vrouw pardoes overstak.