Ploegmanager Stéphane Heulot hoopt op een goede afloop: “Lennert heeft in deze moeilijke dagen onze volledige steun”

“Lennert is gebroken, maar hij heeft onze steun. We hopen op een goede uitkomst.” Ploegmanager Stéphane Heulot (Lotto-Dstny) kwam in een druilerig en schaars bevolkte Quai des Ardennes in Luik toelichting geven bij het non-actief waarop neoprof Lennert Van Eetvelt (21) werd gezet. Een stap die Lotto-Dstny als lid van het MPCC deed nadat tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var een vermeende inbreuk op de antidopingwet werd vastgesteld.

De Franse ex-prof had zich een andere terugkeer naar de ploegpresentatie van Luik-Bastenaken-Luik voorgesteld. Sinds vrijdagavond is het alsof er een bom is gevallen in het huis van Lotto-Dstny dat de voorbije weken zeer zorgvuldig werd heropgebouwd.

“Lennert heeft vrijdagavond om 17 uur post ontvangen waarin stond dat hij op 17 februari tijdens de Tour des Alpes Maritimes et du Var een abnormaal resultaat heeft laten optekenen”, zei Heulot in de mixte zone. “Hij belde direct ploegleider Kurt Van de Wouwer op die me daarna onmiddellijk op de hoogte bracht van dit triestig nieuws. Dit is nooit goed. We hebben er goede hoop op dat de goede trouw waarmee Lennert Van Eetvelt heeft gehandeld de volgende weken zal bevestigd worden”, aldus de 52-jarige Fransman die John Lelangue als CEO dit seizoen opvolgde.

“Lennert heeft in deze moeilijke dagen onze volledige steun. We hadden vanmorgen een lang onderhoud met Lennert, met zijn vader, met onze dokters en onze raad van bestuur. Alleen al om de situatie waarin Lennert verzeild is geraakt, te begrijpen. Hij wordt volledig gesteund door onze dokters. Het is een geval dat zich al in het verleden heeft voorgedaan en dat gunstig uitdraaide. We hanteren een strikt zero-tolerance beleid. Op die reden hebben we Lennert op non-actief gesteld, maar dat is géén veroordeling. We willen hem de tijd geven om zijn case goed te onderbouwen, tot de dag dat alles is opgelost. We hopen dat dit redelijk snel gaat”, aldus de ceo van Lotto-Dstny die voor het eerst in zijn carrière zich in zo’n situatie bevindt. “Dat is natuurlijk niet ideaal. Lennert is een enorm talent van 21 jaar die zeer verzwakt is door de situatie waarin hij sinds vrijdagavond is terechtgekomen. Alle partners hebben zich achter hem geschaard vanaf het moment dat we kennis kregen van de gegevens. Al hebben we momenteel nog maar één deel van de elementen in ons bezit”, aldus de in Desselgem wonende baas van de ProTourploeg.”

© BELGA

“Lennert had medische toelating (TUE) om dit (een neusspray, red) te gebruiken. Ik heb begrepen dat wat er gevonden is niet duidelijk aanwijsbaar is. Ik heb contact opgenomen met Roger Legeay die voorzitter is van de Beweging voor Geloofwaardig Wielrennen (MPCC) waarbij Lotto-Dstny is aangesloten. Hij heeft duidelijk mijn vraag begrepen en juichte toe dat we daarom Lennert op non-actief zetten, tot we het laatste resultaat hebben van deze situatie. Lennert moet nu verschillende bewijzen leveren. We zullen hem daarbij begeleiden en we willen absoluut een antwoord dat in zijn voordeel uitdraait.”

“Ook de ploegmaten zitten op dezelfde lijn. “Niemand stelt zich voor dat Lennert iemand zou zijn van het genre… (breekt de zin af). Niemand durft zich inbeelden dat hij zo’n manier aan valsspelerij zou doen. Hij heeft ook honderd procent hun steun. Ze zullen zich in Luik-Bastenaken-Luik ook honderd procent geven. Om de goede spiraal waarin we terecht zijn gekomen, verder te zetten. Men moet niet alleen sterk zijn indien alles voor de wind gaat, maar nu moeten we ook sterk zijn indien er iets belangrijks, iets ergs in de ploeg gebeurt. Het is mijn rol om dat over te brengen.”

Van Eetvelt is pas sinds dit jaar prof. De Oost-Vlaming begon het seizoen met een tweede plaats in de Trofeo Andratx en een derde stek in de Trofeo Serra de Tramuntana in Mallorca einde januari. Woensdag nog finishte de prof uit Lubbeek als 22ste en vijfde Belg op de Muur van Hoei. Vorig jaar won hij de Vredeskoers en werd de Hagelander tweede in de Baby-Giro en de Ronde van de Elzas.