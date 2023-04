‘Djokovic-killer’ Dusan Lajovic wint opnieuw en speelt tegen man in vorm Andreu Rublev in finale Banja Luka

De Serviër Dusan Lajovic (ATP 70) heeft zich zaterdag als tweede geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Bosnische Banja Luka (gravel/562.815 euro).

In een Servisch onderonsje haalde Lajovic het in drie sets met 6-4, 7-6 (7/5) en 6-4 van Miomir Kecmanovic (ATP 33). Lajovic zorgde in de kwartfinales voor opschudding door zijn landgenoot en nummer een van de wereld Novak Djokovic uit te schakelen.

In de finale staat Lajovic tegenover de Rus Andrey Rublev (ATP 6). Het tweede reekshoofd zette de Slovaak Alex Molcan (ATP 73) opzij met 6-2 en 6-4.

De 32-jarige Lajovic heeft één ATP-titel op zijn palmares. In 2019 pakte hij de trofee in het Kroatische Umag. Dat jaar was de Serviër ook finalist op het Masters 1000 van Monte Carlo.

De 25-jarige Rublev kan in Banja Luka zijn tweede toernooi op rij winnen. Vorig weekend haalde hij in Monte Carlo zijn eerste Masters 1000 binnen. Hij bracht zijn teller daarmee op dertien ATP-titels.