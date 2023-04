Titelverdediger Carlos Alcaraz stoomt door naar finale in Barcelona en treft Stefanos Tsitsipas

Op het gravel in Catalonië haalde het Spaanse topreekshoofd het met tweemaal 6-2 van de Brit Daniel Evans (ATP 26). Het toernooi in Barcelona krijgt zo een droomfinale tussen Alcaraz en Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Het Griekse tweede reekshoofd rekende eerder op de dag in drie sets (6-4, 5-7 en 6-3) af met de Italiaan Lorenzo Musetti (ATP 20).

De 19-jarige Alcaraz stond al elf keer in de finale van een ATP-toernooi, slechts drie keer trok hij aan het kortste eind. Eerder dit jaar won hij het Masters 1000 van Indian Wells en het toernooi in Buenos Aires.

Voor de 24-jarige Tsitsipas is het zijn derde finale in Barcelona. Zowel in 2018 als 2021 bleek Rafael Nadal te sterk. De Griek mikt zondag in zijn 26e finale op een tiende ATP-titel. Begin dit jaar verloor hij op de Australian Open zijn eerste grandslamfinale, in drie sets tegen Novak Djokovic.

Alcaraz en Tsitsipas keken elkaar al drie keer in de ogen. Telkens won de Spanjaard.