Lucas Henveaux verpulvert Belgisch record op 400 meter vrije slag

Lucas Henveaux heeft zaterdag op het BK zwemmen in Antwerpen (groot bad) het Belgisch record op de 400 meter vrije slag verbeterd, daags nadat hij daarin ook slaagde op de 200 meter vrij.

Henveaux zette een chrono van 3:46.59 op de tabellen. Daarmee dook hij ruim vier seconden onder het vorige BR (3:50.66), in januari 2015 eveneens in Antwerpen gezwommen door Lander Hendrickx.

Met zijn toptijd verzekerde Henveaux zich van een ticket voor het WK in het Japanse Fukuoka in juli (limiet 3:48.15) en voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs (limiet 3:46.78).

Vrijdag scherpte Henveaux ook al het Belgisch record op de 200m vrij aan. In de reeksen tikte hij aan in 1:46.31. Daarmee dook hij 60 honderdsten onder de vorige besttijd. Die stond sinds 2016 op naam van Glenn Surgeloose (1:46.91).