Zoals verwacht: Ronnie O’Sullivan maakt gehakt van kritische rivaal en treft Luca Brecel in kwartfinales (en 100ste match) WK snooker

Luca Brecel (WS 10) neemt het eerstdaags in de kwartfinales van het WK snooker (2,7 miljoen euro) in het Engelse Sheffield op tegen de Engelsman Ronnie O’Sullivan, al jarenlang de beste snookerspeler ter wereld.

De zevenvoudige wereldkampioen en nummer een op de wereldranglijst rekende in de tweede ronde in The Crucible eenvoudig af met de Iraniër Hossein Vafaei (WS 23): 13-2 in het voordeel van ‘The Rocket’. Daarbij potte O’Sullivan daarbij drie centuries weg, waardoor de Engelsman nu al aan 1.201 breaks van 100 of meer zit.

Voor aanvang van de partij had Hossein opnieuw veel kritiek gehad op O’Sullivan. Dat stimuleerde die laatste alleen maar om nog eens als vanouds uit te halen en met nog een sessie te spelen de zege te pakken (zoals generatiegenoot Mark Williams had voorspeld).

“Het is niets persoonlijks hoor, zo’n dingen helpen mij gewoon”, aldus de zevenvoudige wereldkampioen na de match. “Je zegt gewoon zo’n dingen niet. Het moet om het snooker gaan en niks anders. Hossein is een topspeler. Hij is nog jong, ook al weet ik dat hij er niet meer zo jong uitziet, maar hij heeft de toekomst mee en kan dit toernooi wel eens winnen.”

“Weet je, deze sport heeft figuren nodig”, zei Hossein. “Anders wordt het allemaal wat saai. Dan komen mensen kijken naar iets zonder verhaal. Nu vonden de mensen het tenminste leuk. Het maakte me dan ook niks uit of ik nu verloor of won. Ik ben geklopt door de beste ooit.”

De 28-jarige Brecel ging vrijdag voorbij de Welshe drievoudige wereldkampioen Mark Williams (WS 8): 13-11. De ‘Belgian Bullet’ is toe aan zijn zesde WK-deelname. Hij debuteerde in 2012 als jongste speler ooit, pas 17, en was er daarna ook bij in 2017, 2018, 2019 en 2022. Telkens eindigde het toen voor Brecel in de eerste ronde.

Brecel wordt overigens de 100ste tegenstander van O’Sullivan op het WK in The Crucible.