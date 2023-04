Zeearend die maand geleden uit Labiomista ontsnapte nu ook gespot in Lommel

Een van de twee Stellar zeearenden die op 24 maart ontsnapt zijn uit de kooi van het park Labiomista is zaterdag gezien in Lommel. Het dier werd eerder ook al in andere gemeenten gespot.

Nu maandag is het een maand geleden dat de twee zeearenden ontsnapt zijn in het park van kunstenaar Koen Vanmechelen. Door een constructiefout aan de kooi ontstond er plots een grote opening waardoor het duo de vrijheid kon invliegen. Een van de twee dieren werd aanvankelijk gespot aan een visvijver in As en nadien ook in Zutendaal, Genk en Peer.

Inmiddels is, vermoedelijk dezelfde vogel, naar het noorden gevlogen waar hij wat rust zocht op het dak van een huis in Lommel. Het is daar dat buurbewoners het dier hebben gezien. Hoewel ze ongevaarlijk zijn voor de mens wordt toch afgeraden ze te benaderen of om te proberen ze te vangen. Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen wijst erop dat de vogels scherpe klauwen en een scherpe bek hebben.

Medewerkers van het NHC hebben al verschillende pogingen ondernomen om de dieren te lokaliseren en te vangen. Maar dat lijkt niet meteen te lukken. “We moeten geduldig afwachten tot ze verzwakken en op de grond landen”, zegt Janssen. “Hoog in de boom is dat niet te doen. Ze hebben niet geleerd om zelf te jagen en zullen dus vroeg of laat moeten landen.” Wie een zeearend ziet, meldt dat best aan het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. (cn/gvb)