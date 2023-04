Opnieuw geen akkoord tussen vakbonden en directie Delhaize: “Het is een middenvinger naar het personeel toe”

“De bemiddeling is gestopt en eigenlijk was er geen sprake van een bemiddeling”, zegt Van Damme. Zaterdag kwamen de vakbonden en de directie samen maar dat leverde niets op. Er is ook geen nieuwe datum geprikt voor een nieuw overleg.

“Ze willen geen toepassing van de wet Renault, wat wij dus vragen. Ze blijven bij hun idee. Dit betekent dat de relatie alleen maar slechter is geworden na vandaag. Ik zie ook niet in hoe er nog overleg kan zijn.” Volgens Van Damme betekent dit een verharding van de acties: “Want er is een totaal gebrek aan respect voor het personeel. Eigenlijk is dit een dikke middenvinger naar hen toe. want voor de franchises willen ze wel geld op tafel leggen, voor het personeel niet.”