Hasselaren moeten het nog een tijdje langer met hard water doen

In januari kregen alle betrokken Hasselaren een brief van De Watergroep over de werken. Die vinden plaats in de onthardingsinstallatie Willekensmolen die al sinds 2005 actief is en nood heeft aan een renovatiebeurt. Een lek in een zwavelzuurtank van 5.000 liter op 13 april gooit nu roet in het eten. “De vooropgestelde timing is niet langer haalbaar. In de loop van volgende week gaan we een nieuwe einddatum communiceren. Het zal een kwestie van weken zijn. Twee of drie weken”, weet woordvoerder Kathleen De Schepper van De Watergroep. Door de vertraging zal niet alleen het kraantjeswater nog langer een licht andere smaak hebben door de extra kalkafzetting. Ook krijgen uw boiler en kleine elektrische toestellen het harder te verduren.

