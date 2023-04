Vrouw Rob de Nijs: “Trots op zijn enorme vecht- en levenslust”

De 80-jarige Nederlandse zanger werd donderdagavond in het ziekenhuis opgenomen met zware ademhalingsproblemen. De manager van De Nijs deelde eerder op zaterdag dat de situatie onveranderd is en dat hij een rustige nacht heeft gehad. Verdere mededelingen over zijn gezondheid werden niet gedaan.

Donderdag werd echter gemeld dat de toestand van De Nijs “zorgelijk” en “kritiek” is. Henriëtte riep vrijdag mensen op om op sociale media foto’s te delen van een brandend kaarsje. Daarmee verwees ze naar zijn nummer Zet Een Kaars Voor Je Raam. Veel mensen gaven gehoor aan de oproep.