Iga Swiatek bereikt finale in Stuttgart na snelle opgave van Ons Jabeur

De titelverdedigster stond amper 18 minuten op de baan tegen Ons Jabeur (WTA 4), die bij 3-0 in het voordeel van Swiatek in de eerste set de handdoek in de ring wierp. De Tunesische blesseerde zich in het eerste spel aan de linkerkuit en had nadien moeite om te bewegen.

“Het spijt me. Ik keek ernaar uit om vandaag tegen Iga te spelen. Het spijt me echt”, zei Jabeur na de wedstrijd.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de finale neemt de 21-jarige Swiatek het zondag op tegen Aryna Sabalenka (WTA 2). De Wit-Russin was in de halve eindstrijd met 6-1 en 6-2 veel te sterk voor de Russin Anastasia Potapova (WTA 24). De 24-jarige Sabalenka, die voor de derde keer op een rij in de finale staat in Stuttgart, kan zondag revanche nemen voor de 6-2, 6-2 nederlaag tegen Swiatek in de vorige editie.

Swiatek mikt zondag op een dertiende WTA-titel, nadat ze eerder dit jaar de toernooizege op zak stak in Doha. Sabalenka heeft eveneens twaalf WTA-titels op haar palmares. Dit seizoen mocht ze al twee trofeeën in de lucht steken, in Adelaide en aansluitend op de Australian Open in Melbourne, waar ze haar eerste grandslamtitel (in het enkel) veroverde.