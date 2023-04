Remco Evenepoel steekt ambities voor Luik-Bastenaken-Luikt niet weg: “Hoop op Instagram foto in regenboogtrui te kunnen posten”

“De man met de beste benen zal winnen. Al is degene waartegen ik het morgen opneem een speciale. Het zal niet makkelijk zijn om Tadej Pogacar te verslaan”, stelt de wereldkampioen een dag voor La Doyenne. “Maar we hebben een plan en zullen dat perfect proberen uitvoeren. Ik benader deze wedstrijd zoals een andere. Er is geen druk, maar we willen gewoon winnen. Met zo’n ploeg kan je niet anders dan dat ambiëren. Maar als er iemand sterker is, dan is dat zo. Er komen nog belangrijke doelen over twee weken. Het wordt speciaal om met de regenboogtrui en rugnummer 1 dit Monument te rijden, het is ook mijn eerste race in België dit jaar.”

Het regende tijdens de presentatie in Luik. “Ik vind het niet zo erg als het in de finale regent, zolang het maar niet vanaf de start regent. Maar de finale is niet de meest technische van alle koersen. Morgen zal het allemaal wel wat impressionanter en toffer zijn, want nu is er nog niet heel veel volk. Ik zou morgenavond op Instagram graag een foto kunnen posten in de regenboogtrui, niet met zo’n leiderstrui erover. Hopelijk wordt het nog een rustige, fijne avond. Straks ga ik op tijd slapen, want ik had door een late vlucht een slechte verplaatsing. Maar het gevoel is goed, ik heb er niet veel energie mee verloren.”

“Remco weet wat hij moet doen”

Evenepoel kan in Luik-Bastenaken-Luik ook rekenen op een luxeknecht: niemand minder dan weevoudig wereldkampioen Julian Alaphilippe.

“Ik moet het doen met de benen die ik nu heb, ik haal er plezier uit dat ik nu nuttig kan zijn voor de ploeg”, vertelt de Fransman. “We zullen zien hoe ik me voel. Als het goed gaat, zal ik mijn best doen om de beste renners zo lang mogelijk te volgen. En als ik zie dat het op de limiet zit, kunnen we proberen anticiperen en jongens vooruitsturen. Remco is enorm gemotiveerd, hij weet wat hij moet doen en we gaan ons best doen om hem te helpen. We zijn ons er allemaal van bewust dat Tadej Pogacar een uitzonderlijk niveau haalt momenteel. Als je kijkt naar wat voor palmares hij op zijn leeftijd al heeft... maar als je aan een koers begint, moet je rijden om te winnen. Je mag op voorhand niet zeggen dat je rijdt om tweede te worden. We gaan er een mooie koers van maken, ik heb niks te bewijzen.”

“Of ik al weet waar ik ga aanvallen? Misschien”

Na een jaartje afwezigheid is Tadej Pogacar terug in Luik-Bastenaken-Luik. “Ik hou echt van deze race. Remco Evenepoel komt van een hoogtestage en is titelverdediger, ik denk dat hij hiervoor enorm gemotiveerd is. Hij zal er alles aan doen om te winnen. Maar ik ga niet alleen naar Remco kijken. Ik weet niet of ik in de sprint betere kansen heb dan hem, maar ik heb wel vertrouwen in mijn sprinterscapaciteiten. Of ik al weet waar ik ga aanvallen? Misschien”, klonk het bij de ex-winnaar.

Pogacar zal het morgen dan weer zonder Diego Ulissi moeten doen in Luik-Bastenaken-Luik. De ervaren Italiaan moet omwille van ziekte verstek laten gaan. UAE Team Emirates vangt zijn afwezigheid op met de Nieuw-Zeelander Michael Vink. Ulissi had enorm van nut kunnen zijn voor Pogacar, aangezien de 33-jarige wielrenner al tien keer eerder tot het deelnemersveld van de eendagskoers behoorde. Vorig jaar eindigde hij nog hij op de 22e plaats in La Doyenne.