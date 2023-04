Concurrentie legt zich neer bij tweestrijd in Luik-Bastenaken-Luik: “Als het normaal verloopt, gaat het tussen Pogacar en Evenepoel”

“Met een podium moeten we tevreden zijn”

Voor Tiesj Benoot komt morgen in Luik een einde aan een lang voorjaar. “Ik heb woensdag mezelf verrast door zevende te worden in de Waalse Pijl. Dat is een teken dat er toch nog iets in de benen zit. Ik zie geen reden waarom ik morgen niet goed zou kunnen zijn. Als we morgen op het podium staan, moeten we tevreden zijn. Het is ideaal als je weg kan zijn voor Remco Evenepoel en Tadej Pogacar gaan aanvallen. Met mij, Jan Tratnik en Attila Valter hebben we drie renners die lang kunnen meegaan, dat gaan we proberen uitspelen.”

Jumbo-Visma treedt in Luik aan zonder Jonas Vingegaard en Primoz Roglic. Dat leverde de ploeg al wat kritiek op die volgens Benoot niet terecht is. “Dat slaat echt nergens op. Als Roglic zijn doel de Giro is, moet hij in zijn voorbereiding doen wat hij denkt dat goed is. Voor Vingegaard geldt hetzelfde richting de Tour. Het is niet omdat renners zoals Tadej Pogacar veel koersen rijden, dat de andere renners dat ook moeten doen.”

“Evenepoel en Pogacar zijn meesters in het demarreren op onverwachte plekken”

Quinten Hermans, vorig jaar de verrassende tweede in Luik, gaf aan dat hij hersteld is van zijn ziekte. “Gisteren voelde ik me op training best goed. Morgen hopen we op het podium te staan, maar je moet realistisch zijn. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar zijn twee sterke concurrenten, dus misschien gaan er al twee podiumplaatsen weg zijn. Het probleem met die jongens is dat je nooit weet wanneer de koers zal openbreken. Heel het voorjaar is al gebleken dat alert zijn het belangrijkste is. Die jongens zijn meesters in het demarreren op onverwachte plekken.”

© BELGA

“Dat Van Eetvelt er niet is, zal voor ons niet veel veranderen”

Het nieuws dat Lennert Van Eetvelt voorlopig op non-actief is geplaatst, was ook voor zijn teamgenoten bij Lotto-Dstny geen leuk nieuws.

“Het was even schrikken. Het is ook jammer voor de ploeg, maar morgen zal het voor ons niet veel veranderen in de koers”, zegt Maxim Van Gils. “Lennert was een mooie kaart om uit te spelen, maar Arjen Livyns (die hem vervangt in Luik, red.) is dat ook. Ik heb deze koers zelf nog nooit gereden. Het zal een heel lastige dag worden. We gaan met de ploeg in de top tien proberen finishen. Het beste moment om te gaan zal op La Redoute en de uitloper erna.”

“Als het normaal verloopt, gaat het tussen Pogacar en Evenepoel”

Ook Romain Bardet (Team DSM) verwacht een strijd tussen topfavorieten Tadej Pogacar en Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. “Als het een koers is die normaal verloopt, zal het tussen hen gaan. Er zijn veel renners die zich geïnspireerd voelen, maar tussen je geïnspireerd voelen en iets realiseren, daar zit nog een wereld van verschil in.”

Bardet voelde zich woensdag ook geïnspireerd: hij wilde vroeg aanvallen op de laatste beklimming van de Muur van Hoei in de Waalse Pijl, maar werd afgestopt door Michael Woods. “Hij was onoplettend”, zegt de Fransman over dat incident. “Ik voelde me goed en wilde me tonen. Het was nog ver, maar het is voor mij belangrijk om ook in de koers te bestaan en niet alleen te volgen.”

“Waarschijnlijk zal ik ze op televisie kunnen zien”

Tadej Pogacar mikt morgen zelf op winst in Luik-Bastenaken-Luik, maar bij de vrouwen staat ook zijn verloofde Urska Zigart aan de start. “Ik heb deze wedstrijd enkel in 2019 gereden, maar dit is m’n favoriet van de drie Ardense klassiekers. Hopelijk voel ik me morgen goed”, zegt de Sloveense. “Demi Vollering heeft dit jaar en vorig jaar al getoond dat zij en haar team heel sterk zijn. In de finale zal SD Worx er nog met drie of vier rensters zijn. Het is moeilijk om dat te controleren.”

Pogacar kan morgen voor de triple zorgen door na de Amstel Gold Race en Waalse Pijl ook Luik te winnen. “Ik denk dat het hem kan lukken, maar misschien ben ik bevooroordeeld”, vertelde Zigart, die ook nog gevraagd werd naar Remco Evenepoel. “Met hem heb ik nog nooit gesproken, maar ik weet dat hij heel sterk is en dat hij van hoogtestage komt. Misschien gaan ze al met nog 90 kilometer te gaan en dan is het een show, hé. Waarschijnlijk zal ik ze op televisie kunnen zien.”